名車の系譜を継ぐFRスポーツカーを一般初公開！

2026年1月9日から11日まで、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「東京オートサロン2026」において、トヨタのモータースポーツ活動を担う「GAZOO Racing」は次世代フラッグシップスポーツカー「GR GT」を一般向けに初公開しました。

同車は、2025年12月に世界初公開自体はすでに行われていたものの、一般ユーザーが実車を間近で目にするのは今回が初めてとなります。

【画像】超カッコイイ！ これが“初公開”のトヨタ新型「FRスポーツカー」です！（30枚以上）

GR GTは、GAZOO Racingが掲げる「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」を象徴する存在として開発が進められてきたモデルです。

単なる高性能車ではなく、走る楽しさやドライバーとの一体感を徹底的に追求するため、企画段階からプロドライバーや評価ドライバーが深く関与している点が大きな特徴です。

モリゾウこと豊田章男会長を中心に、開発陣とドライバーが同じ目線で意見を交わしながら作り上げてきた背景が、このクルマの随所に反映されています。

位置づけとしては、かつてのトヨタ「2000GT」やレクサス「LFA」に連なる存在であり、ブランドの技術や思想を次世代へ受け継ぐ役割も担っています。

いわばトヨタのスポーツカーづくりにおける「節目」となるモデルであり、開発陣はその責任と覚悟を強く意識しているといいます。

技術面では、低重心化、軽量かつ高剛性な構造、そして空力性能の徹底追求という3つの柱を軸に設計されています。

心臓部には新開発の4リッターV型8気筒ツインターボエンジンを搭載し、さらにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを採用。

駆動方式はFRとし、システム全体で最高出力は650馬力以上、最大トルクは850Nm以上という圧倒的なパフォーマンスを目標としており、数値だけを見てもトップクラスの性能であることが分かります。

ボディサイズは全長4820mm×全幅2000mm×全高1195mmと、ワイドで低く構えたスタイルが印象的です。

車両重量は1750kg以下を目標とし、前後重量配分は45対55と、理想的なスポーツカーのバランスを狙っています。

最高速度も320km／h超を想定しており、その実力はサーキットだけでなく高速域でも発揮される設計です。

外観デザインで特筆すべきなのは、「空力ありき」で形が決められている点です。従来のようにデザインを先行させるのではなく、理想とする空力性能を実現するための形状を突き詰めた結果として現在のスタイルが生まれました。

世界耐久選手権で培われた知見も活用され、冷却性能とダウンフォースを高次元で両立しています。

インテリアもまた、見た目以上に実用性と操作性が重視されています。ドライバーの視界や姿勢を最優先に考えたレイアウトとなっており、サーキット走行時の集中力と、日常走行での扱いやすさを両立させています。

操作系は直感的に扱える配置とされ、「クルマに守られている」という安心感も大切にされています。

シャシにはトヨタ初となるオールアルミ骨格を採用し、外板にはCFRPも使用することで軽量化と高剛性を実現しています。

足まわりやブレーキ、タイヤに至るまで、プロドライバーのフィードバックを反映しながら細部まで煮詰められており、音やフィーリングといった感覚的な部分にも強いこだわりが感じられます。

なお、GR GTは2027年頃の発売を目標に開発が進められており、詳細については準備が整い次第、順次情報が公開される予定です。

※ ※ ※

東京オートサロン2026の会場には、GR GTに加えてレーシング仕様の「GR GT3」も同じく一般ユーザーに初公開されました。

GR GT3は今後のモータースポーツシーンを支える存在として開発が続けられており、市販モデルと競技車両が密接につながる、トヨタらしい取り組みの一端を垣間見ることができます。