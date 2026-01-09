“ゴミ捨て場”と化したコンビニ東京都渋谷区は、’26年４月からコンビニやテイクアウト可能な飲食店、自動販売機の設置事業者に対して、ゴミ箱の設置を義務付ける。対象となるのは、区の調査で特にポイ捨てが多かった渋谷、原宿、恵比寿の３駅周辺だ。事業者へのゴミ箱設置の義務化は、都内初の試みとなっており、これらを怠った場合は５万円以下の過料を科す。また、ポイ捨てをした者へも新たに2000円の過料の罰則となった。過料