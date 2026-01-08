大和警察署（資料写真）大和署は８日、性的姿態撮影処罰法違反（撮影、撮影未遂）の疑いで、大和市西鶴間２丁目、映像制作業の男（４８）を逮捕した。逮捕容疑は２０２５年１０月１日午後１時半から同午後３時２０分までの間、横浜市西区内のラブホテルで東京都大田区に住むアルバイト女性（６０）との男女関係を手提げバッグに仕込んだ小型カメラで無断で撮影した、としている。また、同日午後４時５分、自宅近くの小田急線