楽天から海外FAとなっていた則本昂大投手に、ようやくオファーが届いたと、複数の現地メディアが報じている。関係者によると、近日中に移籍か楽天残留かの決断をするという。則本は、ルーキーイヤーの2013年春季キャンプ、オープン戦で結果を残すと、開幕を1軍でスタート。エースの田中将大がWBC参加により開幕戦を回避したため、則本が開幕投手に指名された。新人の開幕投手は、1984年のヤクルト・高野光以来、29年ぶりのこと