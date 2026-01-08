フリーアナウンサーの森香澄（30）が7日深夜、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。父親の職業を明かした。話題が幼少期のエピソードになると、共演者から「お金持ちのイメージがある」と水を向けられた森。「うーん。めちゃくちゃお金持ちではない。裕福な方ではある」と打ち明けた。さらに「作家なので、父が放送作家。テレビ番組を作っています」と親の職業を告白。出演していた「鬼越トマホー