［共生のかたち］＜３＞かやぶき屋根の合掌造りの家々が１１４棟集まる岐阜県白川村の世界遺産「白川郷」。「とてもすばらしい。私たちの国とは違う世界にいるようです」。昨年１２月、イタリア人のジョイア・コルバッジャさん（３０）は夫のマルコさん（３７）と訪れ、感激していた。白川郷では約５００人が暮らす。土産物店や飲食店などが収益と雇用を生み、観光客と共生している。しかし最近、「共生」に黄色信号がともり始