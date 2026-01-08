アメリカのバンス副大統領は7日に放送されたFOXニュースの番組で、ベネズエラを管理下に置く方法として「財政とエネルギー資源を掌握することだ」と説明しました。バンス副大統領は、FOXニュースのインタビューでベネズエラについて「我々がベネズエラをコントロールする方法は、『財布のひも』を握った上でエネルギー資源を掌握し、政権に対し『アメリカの国益に資する限り石油を売ることを許可するが、そうでなければ禁止する』