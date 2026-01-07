日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 200( 200) シティグループ証券 115( 115) 楽天証券57(57) BNPパリバ証券 54(54) S