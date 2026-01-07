「日経225オプション」1月限プット手口情報（7日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、7日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年1月限・SQ 1月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 200( 200)
シティグループ証券 115( 115)
楽天証券 57( 57)
BNPパリバ証券 54( 54)
SBI証券 112( 48)
松井証券 26( 26)
UBS証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
山和証券 9( 9)
岩井コスモ証券 8( 8)
マネックス証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
広田証券 1( 1)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
UBS証券 10( 10)
ABNクリアリン証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
SBI証券 8( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
ドイツ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯5万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 164( 164)
ビーオブエー証券 64( 64)
BNPパリバ証券 33( 33)
SBI証券 57( 27)
ソシエテジェネラル証券 25( 25)
三菱UFJ証券 20( 20)
楽天証券 12( 12)
松井証券 12( 12)
インタラクティブ証券 11( 11)
野村証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
岩井コスモ証券 9( 9)
マネックス証券 4( 4)
◯5万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
BNPパリバ証券 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯5万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
