元AKB48・現「煌めき☆アンフォレント」のリーダー、佐藤栞の今を撮り下ろし！デジタル写真集『あの光へ向かって』が発売！ 12月29日（月）、元AKB48で現在はアイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」を率いる佐藤栞のデジタル写真集『あの光へ向かって』が発売された。「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で購入可能だ。 【デジタル限定】佐藤栞写真集「あの光へ向かって」