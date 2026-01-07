元AKB48佐藤栞、デジタル写真集発売！「キラフォレ」リーダーとして再始動した彼女の今

元AKB48・現「煌めき☆アンフォレント」のリーダー、佐藤栞の今を撮り下ろし！デジタル写真集『あの光へ向かって』が発売！

12月29日（月）、元AKB48で現在はアイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」を率いる佐藤栞のデジタル写真集『あの光へ向かって』が発売された。「週プレ グラジャパ！」をはじめ、主要電子書店で購入可能だ。

AKB48卒業後、地元・新潟への帰郷を経て、2025年4月に再び上京。新グループのリーダーとして再始動した彼女の「今」を、ナチュラルな水着姿で撮り下ろした。

佐藤栞 ©後野順也／集英社

本作は、リビングやベッド、シャワールームで見せるプライベートな表情から、スタジオでの「アイドル全開」の姿までを網羅。大人になっても夢に向かって輝き続ける、彼女の現在地を凝縮した一冊だ。

佐藤栞 ©後野順也／集英社 佐藤栞 ©後野順也／集英社

【プロフィール】

佐藤栞（さとう・しおり）

煌めき☆アンフォレント 現リーダー

公式サイト https://kirafore.com/

公式X【@B00kmarker_nii3】

公式Instagram【@bookmarker_23】

公式TikTok【@b00kmarker_nii3】