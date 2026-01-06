ロッテは、自社調べにおいて洋酒チョコレート市場売上NO.1、2である「ラミー」と「バッカス」の、史上初めてのコラボ新商品「ラッカス」を、2026年1月13日(火)から全国で発売する。「ラミー」は1965年の発売以来、“大人のチョコレートの代名詞”として親しまれてきたロングセラーブランドで、今年発売60周年を迎えた。「バッカス」も昨年60周年を迎えており、両ブランドの節目を記念した特別なコラボレーション商品として「ラッカ