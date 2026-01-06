シアターGロッソで好評開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）のヒーローショーシリーズ第4弾｢これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！｣が、2026年1月31日（土）からスタート！キャスト情報が到着した。☆キャストビジュアルなど関連画像をチェック！（写真9点）＞＞＞『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、