Gロッソ『ゴジュウジャーショー』第4弾には熊手真白とファイヤキャンドル参戦！
シアターGロッソで好評開催中のスーパー戦隊シリーズ『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系）のヒーローショーシリーズ第4弾｢これが最後の戦いだ！ファイナルナンバーワンバトル！レディ、ゴー！｣が、2026年1月31日（土）からスタート！ キャスト情報が到着した。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜午前9：30〜10：00／テレビ朝日系）は、スーパー戦隊シリーズ50周年記念作。全て集めるとなんでも願いが叶うという指輪を求め、5人の ”はぐれ者” が戦いを繰り広げる物語。さらには、悪の軍団・ブライダン、そして歴代レッドたちとも、 おきて破りの頂上バトルを繰り広げる！
新時代のナンバーワンになるのは誰だ！？ ゴジュウポーラーの参戦により、一層盛り上がりを見せるゴジュウジャー。映画でも最高最強ヒーローは健在！
そんな本作のヒーローショーが現在シアターGロッソで好評開催中！
このたび、シリーズ第4弾を迎える「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーショー」の参加キャスト情報が到着。ついに熊手真白（演：木村魁希）がシアターGロッソに登場するぞ！
さらに、ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）も参戦だ！
キャストからはスペシャルコメントも到着。
初登場となる熊手真白（演：木村魁希）は「待たせたな。皆の衆！ シアターGロッソ第4弾からは、このゴッドネス熊手が登場するぜ。楽しむ準備はできているか？ 俺様の大活躍を、魂に焼き付ける準備はできているか？ たくさんの応援。待ってるぜ。さぁ……世直しの時間だ！！」とやる気満々。
ファイヤキャンドル（演：三本木大輔）は「きゃーきゃっきゃッ！！！ シアターGロッソ！！ ゴジュウウルフと決着をつけるのに持って来いの場所だぜ！！ お前らに！ とびっきりアッチッチーな戦いを教えてやる！！ 絶対に見逃すんじゃねぇぞッ！！！」とこちらも熱いコメントを寄せている。
いよいよ迎えたファイナルナンバーワンバトル、ゴジュウジャーの命運やいかに……！？
開催期間は2026年1月31日（土）〜３月22日（日）の土・日・祝、Gロッソオリジナルストーリーで繰り広げられる、ゴジュウジャーの活躍をお見逃しなく！
また、ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー『キャラソンNo.1バトル！！ スペシャルLIVE』シアターGロッソにて開催決定！ 大人気OP曲を歌う「Wienners（ウィーナーズ）」が堂々降臨だ！
さらに冬野心央・鈴木秀脩・神田聖司・松本仁・木村魁希も大熱唱！
2月4日（水）発売のCD購入で、先行抽選の申込が可能となるのでお見逃しなく！
先行抽選申込み受付期間は2026年2月4日（水）12：00〜2月10日（火） 23：59まで。CD『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション』に封入される先行抽選申込券に記載のシリアルナンバーからご応募をどうぞ！
（C）テレビ朝日・東映AG・東映
