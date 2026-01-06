2025年12月、長泉町で現金およそ1000万円が奪われた強盗事件で、逮捕された実行役の少年らは指示役からSNSを通じて指示を受けていたとみられることがわかりました。この事件は、2025年12月22日午前1時ごろ、長泉町納米里の店舗を兼ねた住宅で80代の夫婦が口や手をテープで縛られ現金およそ1000万円が奪われたもので、これまでに、強盗致傷などの疑いでいずれも神奈川県在住で高校生を含む17歳の少年3人が逮捕されています。