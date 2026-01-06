放水で部屋が浸水元旦の夕方、多くの家族がお正月の団欒のひと時を過ごしていたであろう団地で事件は起きた。１月１日、千葉東署が現住建造物等放火の容疑で緊急逮捕したのは、千葉県若葉区みつわ台の団地に住む自称パート従業員・伊藤碧容疑者（33）だ。伊藤容疑者は午後６時ごろ、母親（66）と同居する自室にガスコンロで火を放った疑いだ。「午後５時40分ごろ『暴れている息子に襲われている』という女性からの119番通報があり