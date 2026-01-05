新車98万円！ 新型「“3人乗り”トライク」に反響殺到で“即完売”も！2025年10月から11月にかけて開催された「ジャパンモビリティショー2025」では、未来の移動を予感させる数多くのEVモデルが登場しましたが、大手メーカーのコンセプトカーと並んで来場者の視線を集めたのが、都市部での移動や配送業務に特化した小型の「3輪モビリティ」です。その中でも、EVベンチャーのEVジェネシスが展示した新型「3RUOTA（スリールオー