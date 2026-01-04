電車内や駅のホームで大切なものを失くしてしまい、絶望した経験はありませんか？JR西日本グループは、2026年夏頃からAIを活用した*「落とし物クラウド find」を駅や列車内に順次導入することを発表しました。年間約130万件もの忘れ物を扱うJR西日本が、最新のAI画像検索や多言語対応チャット（find chat）を導入することで、言葉では伝えにくい特徴もスマホの画像1枚でスピーディーに特定可能になります。さらに、ルクア大阪や天