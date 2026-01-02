【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YOASOBIが、結成以降使用してきたイラストビジュアルを更新することが発表された。 ■新イラストビジュアルは、中国出身のイラストレーター清巳（QINGYI）の作品 新しいイラストビジュアル（※メイン写真）は『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットも手がけた中国出身のイラストレーター、清巳（QINGYI）が、Ayaseとikuraをあらたに描き下ろし制作