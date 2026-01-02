YOASOBI、結成以降使用してきたイラストビジュアルを更新「新たなビジュアルと共に2026年も駆け抜けていきたいと思います」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOASOBIが、結成以降使用してきたイラストビジュアルを更新することが発表された。

■新イラストビジュアルは、中国出身のイラストレーター清巳（QINGYI）の作品

新しいイラストビジュアル（※メイン写真）は『THE BOOK 3』のアナログレコードジャケットも手がけた中国出身のイラストレーター、清巳（QINGYI）が、Ayaseとikuraをあらたに描き下ろし制作したもの。

結成から7年目を迎え、年末には日本人アーティストとして最大級となるアジアでの10大ドーム＆スタジアムツアーを控えるなど、J-POPアーティストとしてかつてないスピードで前人未踏のあらたなシーンを切り拓いてきたYOASOBI。

次なるステージへと向かう彼らの強い意志が込められた最新ビジュアルに注目だ。

なお、YOASOBIは1月4日に、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』のオープニングテーマとなる新曲「アドレナ」を配信リリース。新曲のリリースとともに2026年を迎え、さらなる飛躍を遂げるYOASOBIから目が離せない。

■YOASOBI コメント