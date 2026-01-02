かつてＮＨＫ「紅白歌合戦」の裏番組として大晦日（みそか）のテレビで暴れた格闘技中継だが、地上波での視聴はかなわなくなっている。２０２５年１２月３１日の格闘技興行は「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」がさいたまスーパーアリーナで、井岡一翔（志成）のＷＢＡ世界バンタム級挑戦者決定戦が東京・大田区総合体育館で行われたが、いずれも有料ネット配信だった。格闘技的なテレビ番組を探すと、ＴＢＳが「大晦日オールス