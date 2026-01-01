【ワシントン共同】中南米海域を管轄する米南方軍は12月31日、麻薬密輸に関与したとして同30、31両日に船舶計5隻を攻撃し乗組員計8人を殺害したとX（旧ツイッター）で発表した。ヘグセス国防長官の指示に基づく攻撃で、麻薬密輸ルート上を航行していたと主張している。南方軍によると、30日には公海上で3隻を標的とし、1隻目への攻撃で3人が死亡、他の2隻の乗組員は船を放棄して海に逃げた。3隻の間で麻薬の運搬が行われていた