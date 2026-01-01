キリンホールディングスは１日、免疫ケア推進アンバサダーに就任したドジャース・大谷翔平投手（３１）が出演する「キリンプラズマ乳酸菌」の新テレビＣＭ「大谷翔平の免疫ケア・新年」編を同日から全国で放映を開始することを発表した。キリンのＣＭは初出演となる大谷。雪降る冬の街中で信号待ちをする女の子に、大きなクマのぬいぐるみを使って優しい笑顔で手を振る和やかなシーンからスタート。雪を眺めながら「２４時間