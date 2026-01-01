ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【天秤座（てんびん座）】のあなたの2026年の運勢は……？天秤座（てんびん座：9月23日〜10月23日）◆全体運仕事もプライベートも方向性を見直すことがテーマになりそうです。いろいろ考えてしまうことがあるかもしれませんが、周りと比べず、自分自身のペースで進めていくこと