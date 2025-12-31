Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÍè¾ì¼Ô¸þ¤±¸ø¼°¥Ý¡¼¥¿¥ë¥¢¥×¥ê¡¿¥µ¥¤¥È¡ÖEXPO 2025 Visitors¡×¤¬¡¢¤­¤ç¤¦12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢Âç¤ß¤½¤«¤âÂçË»¤·¡Ø¿·¤·¤¤¥«¥®¡Ù¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡ÖVisitors¡×¤Ï¡¢ËüÇîÍè¾ì¼Ô¤¬Íè¾ì¤ä¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¡£12·î30ÆüÉÕ¤Ç¡ÖEXPO 2025 Visitors¤Î¤´ÍøÍÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿