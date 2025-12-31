GIGAZINE¤Îµ­»ö¤òÅÅ»Ò²½¤·¤¿½ñÀÒ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö2025Ç¯¤ÇºÇ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ­»ö¥È¥Ã¥×100¡×¤¬¤ï¤«¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Google¸¡º÷¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤­¤¤ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹²òÀÏµ­»ö¤È°ã¤¤¡¢Amazon¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½¸·×´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î25Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¡1¡§¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÉã¡×¥¢¥é¥ó¡¦¥±¥¤»á¤¬Á¦¤á¤ë¡ÖÆÉ½ñ¥ê¥¹¥È¡×99Áª¢¡2¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥Þ¥Ã¥×¤¬¸«¤Å¤é¤¤¤Î¤ÇÍ­