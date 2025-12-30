30日未明、神奈川県大和市の動物病院で火事があり、焼け跡から3人が心肺停止の状態で見つかりました。いずれも死亡が確認されています。警察や消防によりますと、30日午前4時前、神奈川県大和市の動物病院で「黒煙が出ている」と通行人から119番通報がありました。燃えたのは動物病院兼住宅の建物で、焼け跡から男性2人と女性1人が心肺停止の状態で発見され、男性1人は現場で死亡を確認、世帯主の末吉明さんと、妻の敏子さんは搬送