ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñÆîÅìÉô¤ÎÊ¡·ú¾Ê¤Ë½»¤àÃËÀ­¤¬¸ÆµÛº¤Æñ¤ÇÉÂ±¡¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·ìÃæ»ÀÁÇË°ÏÂÅÙ¤¬85¡ó¤Þ¤ÇÄã²¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÆµÛÉÔÁ´¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ­¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥À¥¦¥óÇÙ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤¬¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃËÀ­¤Ï4½µ´ÖÏ¢Â³¤ÇËèÆü12»þ´Ö°Ê¾å¡¢¥À¥¦¥ó¥¦¥¨¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥¦¥¨¥¢¤ÎÆâÂ¦¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇË¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯¤·Æ°¤¯¤À¤±¤ÇË¥¤¤ÌÜ¤«¤é¥À¥¦¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿