バンダイ キャンディ事業部は「プリキュア カードホルダー」(429円)を12月29日より全国量販店の菓子売場などで発売しています。「プリキュア カードホルダー」は、水彩タッチのかわいい描き下ろしイラストを使用したカードホルダー。『ふたりはプリキュア Max Heart』『ふたりはプリキュア Splash☆Star』『Yes！プリキュア5GoGo!』からの豪華なラインナップは全14種類!各キャラクターごとと、3作品の集合イラストのデザインは、ど