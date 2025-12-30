【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は29日、イスラエルやユダヤ人に対するトランプ米大統領の「多大な貢献」を評価し、「イスラエル賞」を授与すると発表した。米南部フロリダ州でトランプ氏と会談した後、共同記者会見で明らかにした。授賞式はイスラエルで来年開催する予定。同賞は文化や芸術などの分野における国民の功績をたたえて授与する最高の栄誉賞で、国民以外に贈られるのは異例。管轄する教育省によると