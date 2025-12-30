陸上男子100メートルで9秒95の日本記録を持つ山縣亮太（33＝セイコーホールディングス）が30日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。今年を振り返った山縣は「私事ですがお付き合いをさせていただいていた方と今年入籍を致しました」と報告。「公私共に多くのことを経験した一年となりましたが、今後もより一層競技に邁進してききたいと思います。これからも変わらない温かいご声援をよろしくお願いいたします」と意気込