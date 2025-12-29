バンダイスピリッツは、「一番くじ 桃源暗鬼 弐」(1回790円)の全ラインナップを公開した。店頭販売は2026年1月23日より順次発売予定、オンライン販売は2026年1月26日11:00より販売開始予定。取扱店はローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど。今回、一番くじ初フィギュア化のアイテムや、一番くじオリジナル衣装での描き起こしイラストを使用したアイテムやぬいぐるみマスコットがラインナップ