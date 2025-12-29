母が亡くなった直後、私たちは深い悲しみと混乱の中に置かれます。頭が真っ白になり、「何をどうすればいいのか分からない」状態で病院にいると、職員から「こちらの葬儀社に連絡しますね」と声をかけられることがほとんどです。その流れに逆らう余裕もなく、言われるがままに葬儀社と契約してしまった、という方は決して珍しくありません。 しかし、少し落ち着いてから見積書を見返したとき、想像以上に高額な請求金額に気づ