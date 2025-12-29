アニメ『キングダム』第6シリーズの続編の制作が決定した。あわせて、山の王・楊端和とその右腕・バジオウのビジュアルが公開。さらに、本日最終話を迎えたアニメ『キングダム』第6シリーズ第1話〜第13話までの振り返り動画が公開された。『キングダム』は、『週刊 ヤングジャンプ』（集英社 ）にて大人気連載中の原泰久による漫画『キングダム』のTVアニメ。原作コミックスは累計発行部数1億2千万部を突破し、2024年には第4弾とな