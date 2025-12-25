「ムーミン お年賀カステラ」が、文明堂の一部直営店・ムーミンショップにて発売中だ。＞＞＞ムーミンお年賀カステラをチェック！（写真7点）『ムーミン』は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーション