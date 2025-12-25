いよいよ年の瀬。静かに過ごすつもりが、気づけば忘年会に小旅行と、相変わらずバタバタな年末になりそうだというぐっちさん（@gucci.tckb）。そんな忙しい時期でもさっと作れて、お酒がすすむ一皿があれば最高！今回は年末にふさわしい食材で、日本酒に合うパスタを教えていただきました！忙しい年末はおうちにある食材でささっと！こんにちは！ぐっち（@gucci.tckb）です。いよいよ年の瀬。みなさま、2025年はどんな年でしたでし