年の瀬は一皿でしっぽり。さっと作れてお酒がすすむ「牛肉とねぎの柚子胡椒パスタ」

いよいよ年の瀬。静かに過ごすつもりが、気づけば忘年会に小旅行と、相変わらずバタバタな年末になりそうだというぐっちさん（@gucci.tckb）。そんな忙しい時期でもさっと作れて、お酒がすすむ一皿があれば最高！今回は年末にふさわしい食材で、日本酒に合うパスタを教えていただきました！

忙しい年末はおうちにある食材でささっと！

こんにちは！ぐっち（@gucci.tckb）です。





いよいよ年の瀬。みなさま、2025年はどんな年でしたでしょうか？僕は後半にかけて何だか激動だったような気がしますが、新しい経験もできたしまずまず楽しく過ごせたように思います。この歳にもなると静かな年末年始を過ごすのかと思いきや、結局毎週末に忘年会が入ってるし、急遽年末に家族で小旅行に行くことにもなりまして……。相も変わらずバタバタ楽しい年末年始を過ごすことになりそうです！さて、2025年もあと数日。楽しいおさけじかんを過ごして、新しい気持ちで新年を迎えましょう！というわけで、今回は忙しい年末にもぴったり！します。

牛肉とねぎの柚子胡椒パスタ

材料（1人分）

・牛薄切り肉……100g

・長ねぎ（青い部分でも可）……15cm程度

・にんにく……1かけ

・パスタ……100g



【A】

・柚子胡椒……小さじ1/2

・ポン酢……大さじ1

・醤油……大さじ1



・オリーブオイル……大さじ1



【B】

・オリーブオイル……適量

・小口ねぎ……適量

・七味唐辛子……適量



・パスタのゆで汁……200ml

※パスタをゆでるお湯は500ml毎に塩小さじ1を加えてください。

作り方

1. 牛肉は食べやすい大きさ、長ねぎはななめ薄切りにし、にんにくは皮をむいてつぶしておく。

2. オリーブオイルとにんにくを弱火にかけ香りを移す。

3. 香りがたったら、2に牛肉と長ねぎを加え炒める。

4. 3に焼き色がついたら表記より1分短くゆでたパスタ・ゆで汁・Aを加え手早く混ぜ合わせる。



※今回は赤柚子胡椒を使用。

5. 水分がほとんどなくなったら器に盛り、お好みでBをトッピングする。

2025年の〆にふさわしい、酔いどれパスタ

お使いの柚子胡椒によって塩分濃度が違いますので醤油の量はお好みで調整してくださいね。



柚子胡椒味のパスタなんて、お酒がすすむと思いません？

牛肉と長ねぎの量を多めにして、おつまみにしながらちびちび飲んじゃっても最高です！



これから始まる年末年始、時間は気にせずまったりおさけじかんを楽しみましょう！ お互いに（笑）。



それでは酔いお年を。