名古屋市南区のディスカウントストアで24日夜、万引きをした女が立ちふさがった店員に車をぶつけ、そのまま逃走しました。警察によりますと、南区駈上1丁目の「MEGAドン・キホーテUNYアラタマ店」で24日午後7時半ごろ、女が化粧品2点を万引きしようとするところを男性店員(57)らが発見しました。女は駐車場に停めてあった軽自動車に乗り込み、追いかけた男性店員が立ちふさがったのに構わず発進させました。男性店員