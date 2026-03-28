女子フリーフィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで千葉百音（木下グループ）が150.02点をマーク。自己ベストの合計228.47点で銀メダルを獲得した。坂本花織（シスメックス）が238.28点で優勝。日本女子では19年ぶりのワンツーフィニッシュとなった。ショートプログラム（SP）で78.45点の自己ベストをマークし、首位の坂本とわずか0.86点差で迎えたフリー。千葉が今季