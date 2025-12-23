12·î21Æü¡¢X JAPAN¡¦YOSHIKI¤¬¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁª¼ê¸¢¡×¤ò¸½ÃÏ¤ÇÀ¸´ÑÀï¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿YOSHIKI¤Î´é¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢YOSHIKI¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡ØMiracle¡Ù¤ò¡¢ÅçÅÄËã±û¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µÞî±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í¥¾¡¤·¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ²¡¹¤Î2°Ì¤È¤Ê¤Ã