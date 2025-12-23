ボランティアを中心としてドブ板選挙“ラブホテル面談”報道で辞職した前橋市の小川晶前市長（43）が、出直し市長選（’26年１月５日告知、12日投開票）に立候補することを表明した。小川氏は12月17日に動画をアップし「前橋に新しい流れを作ってきたにもかかわらず、私の不祥事によって、その流れを止めてしまいました。リーダーとして本当に情けないし、申し訳ないと思っています」と謝罪。その上で「私の人生をかけて、前橋市政