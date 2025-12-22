ザ・ドリフターズの故仲本工事さんの内縁の妻で歌手の三代純歌（５７）が、週刊女性に損害賠償を求めた訴訟の判決を不服として東京高裁に控訴した。控訴は１９日付。純歌側が２２日、明らかにした。純歌側はこの日、声明を発表。１２日にあった東京地裁の判決について「原告の夫である故仲本工事氏が交通事故に遭い、救急搬送された病院で、見舞いに訪れた加藤茶氏が原告を叱責したという週刊誌記事の真偽を明らかにせず、原告