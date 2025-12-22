精神疾患によって休職している公立学校の教職員が2年続けて7000人を上回ったことが文部科学省の調査で分かりました。文科省によりますと、2024年度の公立の小中高校、特別支援学校などに勤める教職員のうち、7087人が精神疾患のため休職しているということです。初めて7000人を超えて過去最多となった2023年度の7119人からは減少したものの、依然として高水準です。全教職員に対する割合は、2023年度と同様に2024年度も0.77%でした