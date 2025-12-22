12月17日、打ち上げ直前に中止となったH3ロケット8号機が、22日午前10時51分過ぎに鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。H3ロケット8号機は当初、12月7日に打ち上げられる予定でしたが、搭載している機器の不具合で17日に打ち上げを一度延期。さらに17日は、打ち上げ直前までカウントダウンが進みましたが、「発射場の設備に異常が確認された」として発射約17秒前に緊急停止されました。JAXAは原因を