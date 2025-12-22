ファーストリテイリングが新卒社員の初任給を引き上げます。ユニクロなどを運営するファーストリテイリングは、日本国内のユニクロやジーユーなどで働く新入社員について、2026年3月入社の新卒から初任給を引き上げると発表しました。「グローバルリーダー候補」は初任給が33万円から37万円になり、年収の目安は約590万円へ約12％増額します。「地域正職員」は初任給が25万5000円から28万円になり、年収の目安は約447万円へ約10％