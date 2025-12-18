レスリング全日本選手権最終日（2025年12月21日東京・駒沢体育館）レスリング全日本選手権女子57キロ級決勝で、24年パリ五輪53キロ級金メダルの藤波朱理（22＝日体大）が徳原姫花（24＝自衛隊）を4―2で下し、同級では初優勝を果たした。あわやフォール負け寸前まで追い込まれたが、鮮やかに逆転勝ち。公式戦の連勝も節目の150まで伸ばした。女子62キロ級決勝では尾崎野乃香（22＝慶大）がパリ五輪王者の元木咲良（23＝育