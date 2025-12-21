『SAKAMOTO DAYS』の TV アニメ第 2 期の制作が決定、ジャンプフェスタ 2026 ジャンプスーパーステージにて制作決定ビジュアルと超ティザーPVが公開された。＞＞＞PV場面カットや制作決定ビジュアルをチェック！（写真10点）本作は元・伝説の殺し屋である坂本太郎が、愛する家族との平和な⽇常を守る為、仲間と共に迫りくる刺客と戦う、殺し屋ソリッドアクションストーリー。第1期では10億の懸賞⾦がかけられた坂本の