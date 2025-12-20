1年間にわたる放送が終わり、最終回を迎えた『べらぼう』。視聴率こそ中盤以降は8〜9％台を推移したものの（最終回は9.5％：関東地区、ビデオリサーチ調べ）、それも昨今のテレビ離れを考えれば仕方のないこと。ファンたちからの支持は高く、不評が少ない大河ドラマでもあった。【写真】「いい意味でヤバい」アドリブで草稿を破いて食べてしまうくっきー！そんなドラマを盛り上げ、株を上げた俳優は誰だったかを、1年を通して