アーティストの渋谷すばるが１８日、Ｘを更新。意外過ぎる投稿に１２００件を超えるコメントが寄せられるなど、反響を呼んでいる。渋谷は「新年明けましておめでとうございます。２０２６年が、笑顔あふれる実り多き一年になりますように。須ケ谷かな毎日をお過ごしください。本年もどうぞよろしくお願いいたします」と投稿した。１２月中にまさかの「あけましておめでとう」投稿に、ネットも驚いたのか、表示回数は１４５８