8月30日、渋谷すばるが自身のインスタグラムを更新。10月16日にリリースするニュー・アルバム『Lov U』の中から、第1弾先行配信シングルとして配信された『人間讃歌』のミュージックビデオの一部をアップした。【写真】「誰かわかんなかった」渋谷すばるがMVで見せた近影動画では、雨が降る中、切ない表情を浮かべながら歌う渋谷の姿が。投稿には《今を生きる人間の愛、情熱。生きていれば色々あるけど、生きているから色々あ